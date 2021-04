Les maillots du groupe C de l'Euro 2020

Reporté d'une année en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020 va prendre place du 11 juin au 11 juillet. L'occasion pour nous de vous présenter les maillots des 24 équipes engagées. Après les groupes A et B, on poursuit avec le Groupe C composé des Pays-Bas, de l'Autriche, de l'Ukraine et de la Macédoine du Nord.

Les maillots des Pays-Bas

Les Pays-Bas font figure de grand favori de ce groupe C assez déséquilibré. Dans un groupe plus qu'à leur portée, ils devraient réviser leurs gammes avant les huitièmes de finale. Les Oranje vont tenter de rééditer la performance de la génération dorée et victorieuse de l'Euro 1988 avec Ruud Gullit, Marco Van Basten ou encore Frank Rijkaard. L’interrogation majeure réside dans l’état de santé de leur roc et capitaine Virgil Van Dijk, touché aux ligaments croisés du genou en octobre dernier.

Domicile

Nike a souhaité mettre en avant le lion, un animal omniprésent dans la culture néerlandaise et qui apparaît notamment sur le fanion de la fédération de football (KNVB). La tunique orange comporte donc un graphisme quadrillé représentant le visage du roi de la jungle. De quoi faire plaisir à Memphis Depay, tatoué d'un lion dans le dos. Le noir accompagne le maillot home sur le col, le logo Nike, le blason et les bandes en zigzag sur le côté. Un short et des chaussettes noires complètent la tenue.

Extérieur

Loin des couleurs du drapeau néerlandais (rouge, blanc, bleu), le maillot extérieur échange les couleurs du domicile. Le noir devient majoritaire tandis que l’orange est parsemé sur le fanion, le logo Nike et les bandes en zigzag sur le côté. L’autre particularité se situe au niveau du col, en mode polo. Sur les deux maillots, la couronne symbolisant la souveraineté du Royaume des Pays-Bas est affichée à l’intérieur.

Les maillots de l'Autriche

Liée à PUMA depuis 1976, la sélection autrichienne arrive à l’Euro 2021 pleine de confiance puisqu’elle n’enregistre que deux défaites depuis depuis 2020. La 2ème place du groupe tend la main aux Autrichiens qui devront batailler avec leur principal concurrent, l’Ukraine.

Domicile

Les maillots de l’Euro 2021 sont décidément fortement influencés par l’art puisqu'après le maillot italien qui mettait en avant la Renaissance, l’Autriche arborera un graphisme issu de la Sécession viennoise, un mouvement fondé entre autres par le peintre Gustav Klimt à la fin du XIXe siècle. L’ensemble est rouge avec des manches et un col blanc. Le blason en forme d’aigle réfère aux armoiries de la seconde République créée en 1945.

Extérieur

Vienne est une nouvelle fois au centre de la création du maillot extérieur. Teintée d’un graphisme original bleu clair et noir, la tunique rend hommage à des lieux célèbres de la capitale autrichienne comme l’horloge Ankeruhr et la station de métro Karlsplatz. Le logo Puma est doré, symbole du cuivre des monuments. Le bas des manches se démarque avec une couleur bleu clair, que l’on retrouve sur le short de l’équipe.

Les maillots de l'Ukraine

La légende Andriy Chevtchenko, toujours meilleur buteur de la sélection avec 48 buts, motivera ses troupes pour décrocher une place en huitièmes de finale. Les cadres du Shakhtar Donetsk devront montrer la voie aux plus jeunes. Pour cet Euro, les Ukrainiens seront équipés par Joma qui a pris lé relève d'adidas pour vêtir la sélection depuis 2017.

Domicile

La simplicité est de mise pour ce maillot domicile recouvert de jaune. L’autre couleur du drapeau, le bleu, figure sur le col, le bout des manches, le logo de la marque au grand J et l’écusson. Le blason ukrainien est inspiré de l’armoirie de la dynastie des Riourikides en forme de trident.

Extérieur

Reprenant la structure du maillot home, la seconde tunique est cette fois recouverte de bleu avec des graphismes rappelant les broderies ukrainiennes et des petites touches de jaune que l'on retrouve sur le col, le bout des manches, le logo de l'équipementier et le fanion.

Les maillots de la Macédoine du Nord

Tout comme la Finlande, la Macédoine du Nord participera au premier Euro de son histoire grâce à sa victoire en barrages contre la Géorgie 1-0. La 62ème sélection mondiale est la moins bien classée parmi les 23 autres nations de cet Euro. L’éternel buteur du Genoa, Goran Pandev représente le plus grand danger de ce pays situé dans les Balkans. L’équipementier allemand Jako n’a pas sorti de nouveaux maillots pour cette sélection depuis 2016.

On retrouve le traditionnel maillot rouge et jaune à domicile avec un graphisme où les deux nuances de couleurs se séparent, à partir du blason, en de nombreuses bandes qui pourraient s'apparenter à des rayons de soleil.

Sur le maillot extérieur, on retrouve un design identique. Le seul changement à noter se fait au niveau des couleurs puisque cette tunique est blanche et grise avec une touche de rouge au niveau du col, du logo de la marque allemande et de l'écusson.

Les hostilités débuteront le 13 juin dans le groupe C avec un premier match entre l'Autriche et la Macédoine du Nord à Bucarest alors que les Pays-Bas et l'Ukraine s'affronteront quelques heures plus tard à l'Amsterdam Arena. Vous pouvez retrouver les maillots des équipes qualifiées pour l'Euro 2020 sur Foot.fr !