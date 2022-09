Pays-Bas - Belgique : les compositions officielles

Les Pays-Bas (1er, 13 pts) reçoivent la Belgique (2e, 10 pts) ce dimanche, pour le compte de la sixième et dernière journée de cette édition de la Ligue des Nations (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Les Diables Rouges ont entretenu l’espoir d’une qualification pour le Final 4 jeudi en s’imposant contre le Pays de Galles (2-1). Mais ils comptent tout de même trois points de retard sur les Néerlandais, premiers de cette poule 4, qui l’ont largement emporté lors du match aller (1-4). Les hommes de Louis van Gaal sont invaincus depuis sa prise de fonction après l’Euro 2020.

L’entraîneur des Oranje ne pourra pas compter sur Depay et De Jong pour cette rencontre, sorties sur blessure lors de la victoire face à la Pologne en milieu de semaine (0-2). Berghuis et De Roon rentrent au milieu de terrain, derrière Klaassen préféré à Gakpo ce soir. Devant, Janssen est titularisé aux côtés de Bergwijn. Du côté de la Belgique, c'est quasiment la même équipe qui est aligné. Castagne prend la place de Carrasco dans le couloir gauche et Onana est présent dans l'entrejeu en lieu et place de Tielemans.

Les compositions officielles

Pays-Bas : Pasveer - Timber, Van Dijk, Aké - Dumfries, Berghuis, De Roon, Blind - Klaassen - Janssen, Bergwijn

Belgique : Courtois - Debast, Alderweireld, Vertonghen - Meunier, Onana, Witsel, Castagne - Hazard, Batshuayi, De Bruyne