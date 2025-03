Lens : la compagne de Will Still hospitalisée pour une encéphalite infectieuse

En déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, le RC Lens pourra compter sur la présence de son entraîneur Will Still, malgré les soucis de santé de sa compagne. En effet, la journaliste et présentatrice de Sky Sports Emma Saunders a été hospitalisée ce vendredi pour une encéphalite infectieuse, une infection au niveau du cerveau.

Sur Instagram, la jeune femme a tenu à rassurer tout le monde, souhaitant «être de retour pour terminer la saison 2024/25, surtout après avoir manqué une partie du début de la saison précédente en raison d’un traitement contre le cancer de la thyroïde.» Officiellement en couple avec le manager lensois Will Still depuis l’Euro 2024, Emma Saunders a également travaillé pour la BBC avant de devenir l’une des présentatrices majeures de Sky Sports.

Suivez le match OM - Lens sur DAZN.