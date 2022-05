PSG : le clan Antonio Conte évoque son avenir

Ces dernières semaines, le nom d'Antonio Conte a été annoncé avec insistance comme l'une des pistes sérieusement étudiées par le Paris SG pour succéder à Mauricio Pochettino, qui, malgré un contrat jusqu'en juin 2023, ne devrait pas rester sur le banc de touche parisien la saison prochaine. Dans les colonnes de La Repubblica, son représentant Federico Pastorello a évoqué la situation du coach italien du côté de Tottenham et son avenir.

«Antonio est obsédé par la victoire. C'est ce qui a fait de lui l'un des techniciens les plus de l'actualité. Il a la capacité de changer la mentalité d'une équipe, mais il est évident qu'en Premier League, on ne peut pas gagner qu'avec ça. Parfois, Antonio apparaît comme un entraîneur difficile : mais, si j'étais un directeur sportif, je ne voudrais pas d'un entraîneur qui me fait bien vivre mais d'un entraîneur qui me fait gagner. Je l'ai trouvé très satisfait de son équipe, elle le suit : je crois qu'à 60-70% il va rester», a-t-il lâché. Rien de sûr donc...