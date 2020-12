FIFA-The Best 2020 : Lucy Bronze élue Joueuse FIFA de l'année

Un nouveau trophée vient d'être remis lors de la cérémonie virtuelle des The Best FIFA Football Awards. Il s'agit du titre de meilleure joueuse. Trois femmes étaient en course, à savoir Pernille Harder, Lucy Bronze et Wendie Renard.

La suite après cette publicité

Et c'est Lucy Bronze qui a remporté ce précieux trophée. Il faut dire qu'en 2020, elle a gagné la Ligue des Champions Féminines avec l'OL, où elle a aussi figuré dans l'équipe type de la saison. Avec l'OL, elle a également réalisé le doublé coupe-championnat en France avant de rejoindre Manchester City durant l'intersaison.