OL - Celtic : les compositions sont là

Le trophée Veolia s'achève ce soir avec un match entre l'Olympique Lyonnais et le Celtic Glasgow. Les Gones misent sur un 5-3-2 avec Anthony Lopes dans les buts. Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer, Fernando Marçal et Maxwel Cornet devancent le gardien portugais. Le milieu de terrain est assuré par Thiago Mendes, Bruno Guimaraes et Houssem Aouar. Enfin, Moussa Dembélé est épaulé en attaque par Memphis Depay.

De son côté, le Celtic Glasgow est organisé dans un 4-3-3 avec Scott Bain dans les buts. Il peut compter en défense sur Stephen Welsh, Nir Bitton, Hatem Abd Elhamed et Boli Bolingoli. Aligné en sentinelle, Ismaila Soro est accompagné par Scott Robertson et Olivier Ntcham au cœur du jeu. Enfin, le trio d'attaque est constitué par Karamoko Dembélé, Patryk Klimala et Ewan Henderson.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Cornet - Mendes, Guimaraes, Aouar - Depay, Dembélé

Celtic Glasgow : Bain - Welsh, Bitton, Elhamed, Bolingoli - Robertson, Soro, Ntcham - Dembélé, Klimala, Henderson