Gonzalo Castro débarque à l'Arminia Bielefeld

L'Arminia Biefield a officialisé mardi la signature libre de tout contrat du milieu de terrain allemand Gonzalo Castro jusqu'à la fin de la saison, avec l'option d'une année supplémentaire assortie à son bail. L'international de la Mannschaft (5 sélections) vient renforcer l'entrejeu de l'avant-dernier de Bundesliga, mais à seulement 2 points du premier non-relégable. Le promu signe un milieu d'expérience de Bundesliga, puisqu'il a déjà disputé plus de 400 matches entre le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et Stuttgart.

«De nombreuses discussions fructueuses ont eu lieu et le sentiment s'est dégagé qu'Arminia avait besoin d'un joueur expérimenté - ce que je peux en tout cas lui donner. Je veux ainsi aider l'équipe dans les matches à venir. Le temps est très court, cela va être très intense. Avec beaucoup de discussions et de nombreuses séances d'entraînement sur le terrain, il s'agira de faire progresser les points forts des garçons pour que, dans les matches à venir, nous espérons que cela se passe comme contre Bochum et Leipzig», a déclaré le joueur de 34 ans dans le communiqué.