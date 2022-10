OM : la résurrection de Bamba Dieng

La suite après cette publicité

Le cas Bamba Dieng est à montrer dans toutes les écoles de jeunes joueurs de football. Pas nécessairement pour ses qualités techniques, mais surtout pour ses capacités mentales. Petit retour en arrière. Nous sommes au mois de juillet, Igor Tudor vient d’arriver et la préparation de l’Olympique de Marseille vient de démarrer.

Très rapidement, l’international sénégalais est mis de côté de ne joue plus aucune minute. Le championnat commence, il n’est même plus dans le groupe du Croate pour les confrontations françaises. Un jour, l’OM doit communiquer sa liste de joueurs pour la Ligue des Champions. Sans surprise, Dieng n’y est pas inscrit. Il vit alors un 31 août complètement dingue avec, comme finalité, un retour à Marseille après un transfert avorté du côté de Nice.

Sur un de ses premiers ballons sérieux, il marque

Plus le choix, il doit à nouveau s’entraîner avec le groupe. Il apparaît quelques fois sur le banc de touche en Ligue 1, entre parfois en jeu quelques minutes. Sans être très convaincant. Jusqu’à ce samedi 29 octobre. Alors que le calendrier de l’OM est complètement dingue, Tudor, pour le déplacement à Strasbourg, décide de faire un peu tourner et titularise notamment son attaquant sénégalais.

En jambes, il n’a pas mis beaucoup de temps à se mettre en évidence. Sur un long ballon de Pau Lopez, d’un geste acrobatique détourné, il trouvait le chemin des filets (8e). Quelques instants plus tard, il n’était pas très loin d’offrir une passe décisive à Ünder, qui trouvait le poteau (25e). Mais on a vu beaucoup de choses.

Malgré le nul de son équipe (2-2), il était donc en jambes, multipliait les pressings et les appels en profondeurs et il a même récupéré quelques ballons intéressants. Il a remporté six de ses dix-huit duels disputés et sur ses quatre frappes, il n’a raté le cadre qu’à une reprise. En le voyant courir vers son banc et son entraîneur après son but, on imagine que beaucoup de choses ont changé depuis le 31 août…