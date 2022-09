Mercato OM : la dernière folle journée de Bamba Dieng

Il est des journées qu’on n’oublie pas. Pour Bamba Dieng, ce sera assurément ce 1er septembre 2022. Placardisé depuis la préparation par Igor Tudor et mis sur le marché, l’international sénégalais a longtemps voulu et espéré rester à l’Olympique de Marseille. Mais ce n’était pas la volonté de ses dirigeants.

La suite après cette publicité

En début de matinée, après s’être résigné à un départ, Dieng croyait qu’il allait rejoindre Lorient. L’attaquant souhaitait un prêt, tout comme les Merlus, mais ce n’était pas l’idée des Marseillais qui ne voulaient entendre parler que d’un transfert. Qu’à cela ne tienne, les Bretons dégainaient une offre inférieure à 10 M€ avec un pourcentage à la revente.

Done deal ? Pas tout à fait. Car, comme l’expliquait en privé le président marseillais Pablo Longoria, le marché anglais fonctionne en deux temps. D’abord au début du marché puis à la toute fin après une légère période d’hibernation. C’est ainsi qu’une offre de Leeds a été rapportée par un agent, qui n’est pas celui de Dieng. Elle était quasiment semblable à celle des Lorientais.

Leeds y a cru… Nice aussi

Un jet était alors affrété pour qu’il se déplace en Angleterre. Les deux clubs étaient d’accord, mais les termes du contrat entre le joueur et l’ex-écurie de Marcelo Bielsa, n’étaient pas ficelés. Le président de Leeds souhaitait d’ailleurs la bienvenue à Dieng sur Twitter. L’affaire était alors conclue ? Non, pas tout à fait, une fois de plus.

L’agent du joueur a débarqué, en milieu d’après-midi avec une offre de Nice pour Pablo Longoria. Celle-ci était légèrement supérieure aux deux autres (12 M€ plus un pourcentage à la revente). Chez les dirigeants du club anglais, on se sentait floué et on décidait de rompre le contact. Cela laissait alors toute la latitude à Nice pour boucler l’opération. Sauf qu’une nouvelle fois, tout ne s’est pas passé comme prévu. L’attaquant n’a pas satisfait les dirigeants niçois lors de sa visite médicale à cause de son genou et il a dû, in fine, revenir à Marseille dans la nuit… drôle de journée. Mais il pourra, peut-être, rejoindre les Aiglons en qualité de joker…