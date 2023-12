L’OL envisage de faire appel après sa condamnation pour discrimination sexuelle

Une journée infernale. Hier, l’Olympique Lyonnais s’est agité en coulisse. Entre le départ de Fabio Grosso, l’annonce de l’intérim de Pierre Sage, la quête d’un nouvel entraîneur, le possible retour de Juninho et le départ imminent de Bruno Cheyrou, les Gones étaient sur tous les fronts. En fin de journée, L’Equipe a révélé que les pensionnaires du Groupama Stadium ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Lyon pour discrimination sexuelle après la mise à l’écart en 2018 d’une joueuse du centre de formation, sans raison apparente. D’ailleurs, sa demande de réintégration avait été refusée par l’OL. Ce vendredi, le club rhodanien a réagi après cette décision.

«L’Olympique Lyonnais prend acte de la décision du tribunal, mais tient à apporter des précisions. Le tribunal a donné raison à l’Olympique Lyonnais sur la quasi-intégralité des demandes de la plaignante, rejetant tout lien entre la rupture et une éventuelle dénonciation de violences sexuelles, soulignant la diligence de l’institution sur le traitement des signalements et les mesures prises. Néanmoins, nous sommes très surpris de la décision qui nous reproche de ne pas avoir fait signer en 2017 une convention de formation à la joueuse, convention qui n’a été autorisée par arrêté ministériel qu’en juin 2023, et pour laquelle nous avons milité pendant plusieurs années. Le caractère rétroactif interroge. Au-delà de cette question de signature de convention, le tribunal reconnaît l’égalité de traitement au sein de l’Olympique Lyonnais dans la formation des garçons et des filles. Nous nous réservons ainsi le droit de faire appel de cette décision qui nous reproche de ne pas avoir fait en 2017 ce qui a été autorisé en 2023 par la FFF et le Ministère.» Affaire à suivre…