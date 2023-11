L’OL condamné pour discrimination sexuelle

Selon les informations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais a été condamné ce jeudi par le tribunal judiciaire de Lyon pour «discrimination sexuelle» après la mise à l’écart d’une jeune joueuse du centre de formation, sans raison ni délai d’après la principale intéressée. « C’est une énorme satisfaction et une victoire historique, qui a vocation à changer les choses », a déclaré son avocat, Me Slim Ben Achour, après le verdict du parquet.

Pour rappel, elle avait été écartée des infrastructures du club en raison d’affaires d’extrasportives en 2018, avant de rejeter sa demande de réintégration un an plus tard avant de se lancer dans cette longue procédure. Le quotidien ajoute que le club doit lui verser « 3 000 euros en réparation de son préjudice moral (…) [et] 500 euros en réparation de son préjudice résultant d’une perte de chance », soit bien en-dessous des deux millions d’euros demandées par son entourage. L’OL pourrait faire appel de la décision.