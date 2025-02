Man City : la banderole Ballon d’Or n’était pas adressée à Vinicius Júnior

C’est la banderole de la discorde. Hier soir lors de la rencontre de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid (2-3), un groupe de supporters des Skyblues avait déployé une banderole mettant à l’honneur Rodri, accompagné de son Ballon d’Or et la phrase «Stop crying your heart out» ("Arrête de pleurer à chaudes larmes" en français). Une initiative rapidement interprétée comme une attaque contre Vinicius Junior. Sauf qu’après la rencontre, le groupe de supporters en question, 1984, a démenti cette version.

«Personne dans les médias n’a réalisé que la personne ciblée par la banderole n’était même pas sur le terrain ? Florentino Perez. C’est lui qui a lancé une campagne de dénigrement contre Rodri et le boycott de la cérémonie par les joueurs de son club. Il fallait le dire quel que soit le résultat du match», pouvait-on lire sur leur compte X. Peu importe, Vinicius l’a visiblement prise pour lui, et il a décidé d’en faire une affaire personnelle.