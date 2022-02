Xherdan Shaqiri rejoint le Chicago Fire !

Pressenti ces dernières heures, le transfert de Xherdan Shaqiri (30 ans) vers le Chicago Fire est désormais officiel ! « L’Olympique Lyonnais confirme le transfert de son milieu de terrain international suisse, Xherdan Shaqiri, au club américain de Chicago Fire pour un montant de 7 M€ », a ainsi communiqué ce mercredi le club rhodanien pour confirmer la transaction. Six mois après son arrivée pour 6 millions d'euros (+ 5 M€ de bonus qui n'ont pas été atteints), l'ailier droit international suisse (100 sélections, 26 buts) quitte donc l'OL par la petite porte.

Un transfert inespéré pour les Gones alors que le mercato hivernal a fermé ses portes quasiment partout en Europe mais une très belle opération financière pour le club dirigé par Jean-Michel Aulas. En effet, avec ce départ, l'OL va donc récupérer 7 millions d'euros mais également se séparer d'un gros salaire de l'effectif. Xherdan Shaqiri émargeait à près de 300 000 euros mensuels.

Xherdan Shaqiri n'a jamais rugi !

Après un Euro 2020 correct avec la Suisse, le bourreau de l'équipe de France avait donc rejoint la formation lyonnaise dans l'optique de gagner du temps, en comparaison avec celui glané du côté des Reds. Pourtant, force est de constater que depuis son arrivée en France, le natif de Gjilan n'a jamais su s'imposer dans le onze de Peter Bosz et a enchaîné les prestations moyennes, aussi bien en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe.

Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien joueur du Bayern Munich ou de l'Inter Milan a déçu dans les grandes largeurs et son dernier match abouti face à l'OM (2-1), couronné du but égalisateur et d'une passe décisive n'y aura donc rien changé. À 30 ans, Xherdan Shaqiri s'envole donc pour les États-Unis et tentera de rebondir avec le Chicago Fire qui débutera sa saison le 27 février prochain sur la pelouse de l'Inter Miami.