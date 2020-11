Julian Weigl veut claquer la porte de Benfica

A l’époque, Julian Weigl avait surpris tout son monde. Bien décidé à quitter le Borussia Dortmund après quatre ans et demi de bons et loyaux services, le milieu de terrain allemand disposait de plusieurs courtisans, dont certains de renom. L’Inter Milan, le Paris Saint-Germain et le Hertha Berlin, tous lui faisaient en effet les yeux doux.

La suite après cette publicité

Au final, Weigl avait choisi de filer du côté de Benfica. Une destination pas vraiment habituelle pour un joueur reconnu en Bundesliga. « Benfica est un grand club avec une grande histoire. J’ai eu de bons échanges avec Rui Costa, avec le président (Luis Filipe Vieira) et Tiago Pinto. Je sentais qu'ils voulaient vraiment que je vienne à Benfica. J'avais un sentiment particulier lors de ces conversations et il était clair pour moi que je voulais venir », avait expliqué le joueur au moment de sa signature.

Le retour de Jorge Jesus a été fatal

Une bonne opération aussi pour le BVB puisque le SLB avait payé 20 M€ pour se l’offrir. Mais presque un an plus tard, le milieu âgé de 25 ans déchante. Sous les ordres de Bruno Lage, Weigl était considéré comme un titulaire indiscutable (17 titularisations la saison dernière). Et puis Lage s’en est allé et Jorge Jesus lui a succédé (après un intérim de Nelson Verissimo). C’est là que tout a basculé pour Weigl.

Titulaire lors du match de barrage de Ligue des Champions perdu face au PAOK, l’Allemand a depuis perdu sa place, notamment au profit du Brésilien Gabriel. Aligné d’entrée de jeu à seulement une reprise en six apparitions en Liga NOS, le milieu en a assez de cette situation a veut plier bagage affirme Record. Lié aux Aguias jusqu’en 2025, le natif de Bad Aibling touche 2 M€ nets par saison. Les Lisboètes ne seraient pas contre un départ qui ferait du bien aux comptes du club. Reste maintenant à savoir combien ils en demanderont. Avis aux amateurs.