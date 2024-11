Le Bayern punit le PSG

Après quatre matches de phase de championnat de Ligue des Champions, le PSG est pour l’instant éliminé de la suite de la compétition. Une situation ubuesque pour le champion de France en titre qui n’a jamais été éliminé du premier tour de la C1 depuis l’arrivée du Qatar au sein du club. Et pour couronner le tout, c’est un périlleux déplacement en Allemagne face au Bayern Munich qui est au programme de la bande à Luis Enrique. Brillante en Ligue 1, cette dernière se liquéfie dès lors que la petite musique de la Ligue des Champions retentit. Sa dernière prestation au Parc face à une faible équipe de l’Atlético de Madrid et ce match perdu à la dernière minute en est le parfait exemple. De son côté, le Bayern Munich est loin d’être conquérant sur la scène continentale, mais c’est quand même bien mieux.

Le Bayern gagne contre le PSG 2-1, 3-1 ou 4-1

Depuis la gifle reçue à Barcelone (4-1), le Bayern Munich est irrésistible. Avec 6 victoires en 6 matches et 17 buts marqués pour zéro encaissé, la formation coachée par Vincent Kompany est en grande forme. Revenue en bonne position dans le classement de la Ligue des Champions (17e rang), l’équipe allemande se doit de l’emporter face au PSG pour recoller au top 8, objectif déclaré en début de saison du Bayern. Il faudra se défaire d’une équipe parisienne moribonde en Ligue des Champions, qui n’a remporté qu’un seul de ses 4 matches et qui a perdu logiquement face aux deux gros rencontrés, à savoir Arsenal (2-0) et l’Atletico (2-1). Avec trois victoires consécutives face au PSG, le Bayern sera favori. On devrait assister à un match spectaculaire avec des buts de part et d’autre, mais une victoire munichoise.

Doublé ou plus de Harry Kane face au PSG

Avec 20 buts marqués et 9 passes décisives délivrées en 17 rencontres toutes compétitions confondues, l’actuel meilleur buteur de Bundesliga n’en finit plus d’impressionner. En Ligue des Champions également, il caracole en tête des buteurs grâce notamment à trois penaltys marqués (5 buts au total). Tout ce qui manque actuellement au PSG, à savoir un buteur clinique capable de faire la différence. Le week-end dernier, il a fait plier à lui seul la défense d’Augsbourg avec un triplé à la clé. Face au PSG, on devrait assister à un nouveau récital du buteur anglais face à une formation parisienne plutôt fébrile en Ligue des Champions et qui devrait avoir toutes les peines du monde à le stopper. Tentez votre chance sans risque puisque si votre pari est perdant, vous récupérerez 90 € en crédit de jeu. Et pour couronner le tout, on ajoutera 10€ en freebets avec le code FM10, et vous obtiendrez ainsi jusqu’à 100€ en crédits de jeu. Mais si vous gagnez et que Harry Kane claque au minimum un doublé, c’est tout bonus puisque si vous misez avec succès 90 € sur deux buts de l’attaquant du Bayern, vous toucherez 405 € en plus de votre mise : 315 € de gains nets + 90 € directement en crédit de jeu.

Ousmane Dembélé marque contre le Bayern

Les plus fervents supporters du PSG veulent croire en un succès de leur équipe en terre bavaroise. Ils se rappellent sûrement cette victoire 3-2 arrachée en 2020-21 en 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions. De quoi espérer un exploit des champions de France en titre qui n’ont pas d’autre choix que de l’emporter pour rester en vie dans cette compétition. Pour les mener à la victoire, on miserait bien, parce qu’on est joueur, sur un but d’Ousmane Dembélé. Si décrié depuis le début de saison, celui qui devait remplacer Kylian Mbappé au niveau de son leadership pourrait se rappeler aux bons souvenirs de son bref passage au Borussia Dortmund pour marquer un but dont il a le secret. La cote à 4,95 est suffisamment dingue pour tenter sa chance.

