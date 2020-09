Yaya Touré au cœur d'un scandale

Rien ne va plus pour Yaya Touré. L’ancien milieu de terrain des Citizens, actuellement au sein de l’effectif de l’équipe Soccer Aid, devait participer à un match de charité organisé dimanche à Old Trafford en faveur de l’UNICEF. Mais il sera tout autre. En effet comme le rapporte le quotidien anglais The Sun, l’Ivoirien de 37 ans a été exclu du groupe après s’être vanté de pouvoir amener pas moins de dix-neuf prostituées au sein de l’hôtel où il devait séjourner aux côtés d’autres participants.

Mais ce ne serait pas tout. Selon la presse anglaise, il aurait également envoyé un contenu à caractère pornographique, qui a entraîné l’indignation et les plaintes de ses coéquipiers à son encontre. S’il a tenu à s’excuser en mentionnant le fait que c’était une blague : «Je voudrais m’excuser auprès de toutes les personnes impliquées dans le Soccer Aid pour une blague inappropriée que je regrette profondément», nul doute que la pilule aura du mal à passer pour l’ensemble des participants.