La demande du FC Barcelone à Federico Chiesa

Après l’échec des pistes Nico Williams et Rafaël Leao, trop coûteuses, le FC Barcelone se concentre sur Federico Chiesa. Poussé vers la sortie par la Juventus, l’Italien est la nouvelle priorité du club catalan pour le poste d’ailier gauche. Mais c’est encore loin d’être fait. Selon les informations de Calciomercato, relayées par Sport, le Barça souhaite que Chiesa baisse son salaire. Actuellement, l’international italien (51 sélections) touche cinq millions d’euros par an. En passant à quatre, Barcelone aura plus de facilité à boucler son arrivée.

Parallèlement à cela, Barcelone doit finaliser la vente de Mikayil Faye à Rennes pour 12 millions d’euros et des bonus. D’après Sport, le club de Joan Laporta compte sur cet argent pour offrir neuf millions d’euros, ainsi que quatre de bonus, à la Juve.