Liga : le Real Madrid arrache la victoire grâce à Vinicius Jr

Dans un duel plus qu'important pour la course au titre, le Real Madrid recevait le Séville FC et devait faire un résultat pour conserver sa place de leader de la Liga. Pour se faire, Ancelotti alignait un 4-3-3 très classique, avec la présence d'Asensio pour combler aux blessures de Rodrygo et Hazard. De son côté, Lopetegui a mis en place un système identique avec un trio d'attaque Gomez-Mir-Ocampos en l'absence d'En Nesyri. Après un début de rencontre disputé entre les deux formations, les Andalous prenaient l'avantage au Santiago Bernabeu grâce à un beau coup de tête de Mir (1-0, 12e), laissé libre de tout marquage.

La suite après cette publicité

Derrière, à la suite d'une énorme erreur défensive, Mir trouvait Courtois, avant qu'Ocampos ne trouve la barre transversale d'une superbe frappe lointaine (30e). Derrière, sur l'une des seules occasions madrilènes, Militao trouvait le poteau droit après une faute de main de Bounou et Benzema pouvait reprendre pour égaliser (1-1, 32e) et marquer son 11e but de la saison. Une égalisation cruelle avant la mi-temps alors qu'Asensio a manqué le cadre dans les arrêts de jeu, sur un beau service de Mendy (45e).

Un choc pas à la hauteur des espérances

Mais le rythme du match ne s'est jamais vraiment emballé. Séville conservait la possession du ballon, mais manquait de précision pour se créer des occasions franches. De leur côté, malgré une frappe lointaine d'Asensio (58e) et un manqué de Vinicius (70e), les Merengues restaient décevants dans le jeu et les occasions manquaient clairement dans cette seconde période. Sur un coup-franc frappé par Kroos, Alaba voyait sa reprise de volée fuir le cadre en fin de rencontre (83e).

Alors qu'on se dirigeait vers un triste match nul, Vinicius Jr s'offrait une superbe action individuelle et lâchait une frappe enroulée dans la lucarne de Bounou, qui ne pouvait que dévier (86e). Un bijou qui a enfin réveillé le public de Bernabeu et qui permet au Real Madrid de prendre le large sur leur adversaire du soir. Leaders, le Real Madrid obtient quatre points d'avance sur l'Atlético Madrid et la Real Sociedad, avant d'aller sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. De son côté, Séville redescend à la quatrième place avant de recevoir Villarreal.

Le classement de la Liga