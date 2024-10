Imbroglio autour de Matheus Nuñes et de son incident à Madrid

Plus tôt dans la semaine, le journal El Mundo révélait que Matheus Nuñes, milieu de terrain de Manchester City, avait été arrêté le mois dernier après avoir volé un téléphone dans une boîte de nuit à Madrid. Mais d’après le tabloïd anglais The Mirror, cette histoire est fausse.

L’international portugais a juste repoussé le téléphone des mains d’un homme, après lui avoir demandé de ne pas le filmer et de prendre des photos. Alors qu’il avait été affirmé que Nunes avait été menotté et emmené au poste de police, l’incident a été exagéré. L’ancien joueur du Sporting et de Wolverhampton n’a pas été arrêté et ne sera pas poursuivi.