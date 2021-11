Mediapro France et Téléfoot en liquidation judiciaire

Huit mois après la fin de ses émissions, La chaîne Téléfoot est officiellement morte. Capital nous apprend en effet que le tribunal de commerce de Bobigny a en effet prononcé la liquidation judiciaire de Mediapro Sport France SARL, entreprise diffusant la chaîne, le 20 octobre dernier.

La chaîne Téléfoot laisse derrière elle un passif de 11,4 M€ et remercie 57 salariés via un plan de sauvegarde de l'emploi. Julien Bergeaud, désormais ancien directeur général de la chaîne, a expliqué ce fiasco face à la cour par la crise de la Covid, la position dominante de Canal + et le gouvernement et les pouvoirs publics, incapables de lutter efficacement contre le fléau du piratage. Pour ce qui est de la maison mère Mediapro, les principales agences de notation ont dégradé sa note. Quand rien ne va...