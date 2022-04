Real Madrid : quand Luka Modric se prend pour un entraîneur

Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a joué le rôle de coach en fin de match samedi lors de la victoire madrilène face au Celta Vigo (1-2). Remplacé à la 74e minute, le Croate de 36 ans a suppléé Carlos Ancelotti, absent pour cette rencontre à cause du Covid, en donnant des consignes à ses coéquipiers et en n'hésitant pas à les insulter.

La suite après cette publicité

Sur les images de l’émission The Day After de Movistar+, on voit par exemple le milieu madrilène demander à Nacho d’aller s’échauffer pour remplacer Militao. « Nacho, Nacho, entre. Nacho, échauffe-toi... Ya, ya. Allez ! » dit-il au défenseur espagnol avant de s’en prendre au défenseur brésilien. «Hé, saute ! Putain ! Quel imbécile » a-t-il lancé. L'international croate retrouvera sa place sur le terrain mercredi soir pour affronter Chelsea en quart de finale aller de Ligue des Champions.

Pour Chelsea-Real, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur un doublé de Karim Benzema pour tenter de remporter 1 650 € (cote à 8,25). (cotes soumises à variation)