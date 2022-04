Liga : le Real Madrid et Karim Benzema dominent le Celta Vigo

Pour la 30eme journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Celta Vigo avec pour objectif de se relancer en Championnat après la grosse défaite lors du Clasico face au FC Barcelone. Carlo Ancelotti pouvait compter cette fois-ci sur le retour de Karim Benzema et de Ferland Mendy sur le couloir gauche. De son côté, le Celta Vigo de Eduardo Coudet se présentait avec sa doublette d'attaquants Aspas-Galhardo.

Le match commençait fort avec des Madrilènes plutôt bien en place offensivement à l'image d'un Karim Benzema mobile en début de match. Mais les coéquipiers du Français laissaient aussi quelques espaces, ce qui obligeait Thibault Courtois à plusieurs parades décisives. Finalement, c'est bien le Real Madrid qui ouvrait le score grâce à KB9 qui transformait parfaitement un penalty obtenu par Eder Militao (1-0, 19e). Mais le Celta Vigo montrait un visage séduisant et parvenait à égaliser juste avant la mi-temps. Du moins, c'est ce que Galhardo croyait. Après le visionnage du VAR, son but était annulé car Iago Aspas, hors-jeu au départ de l'action, empêchait Alaba d'intervenir pour s'interposer devant le but (40e).

Une histoire de penaltys

Un scénario cruel pour le Celta Vigo qui méritait clairement de revenir dans la partie. Et finalement, c'est ce qui allait se passer au retour des vestiaires. Sur une action d'école, Nolito, tout seul au point de penalty, battait tranquillement Courtois et permettait donc à son équipe de revenir dans la partie (52e). Dominés, les Madrilènes parvenaient tout de même à se créer des occasions grâce au talent de Luka Modric. Le Croate après une énième déviation dont il a le secret permettait à Rodrygo d'obtenir un penalty. Penalty cette fois-ci raté par Karim Benzema (64e).

Mais visiblement, cette rencontre reposait sur une histoire de penaltys. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid obtenait un nouveau penalty grâce à Ferland Mendy. Karim Benzema, encore lui, se présentait pour la troisième fois du match face à Matias Dituro. Le Français choisissait le même côté et inscrivait un doublé (69e). Son deuxième penalty transformé du jour. Et si le Real aurait pu inscrire un troisième but en contre, le score ne bougera plus. Les coéquipiers de Luka Modric restent en tête du classement avec 12 points d'avance sur le deuxième et se rapprochent plus que jamais du titre.