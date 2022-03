Real Madrid : Carlo Ancelotti positif à la Covid-19

Il avait un peu disparu de nos esprits ces dernières semaines, entre l'omniprésence du conflit entre la Russie et l'Ukraine dans les médias et la fin des restrictions sanitaires, mais la Covid est encore bien présent. En tout cas, il l'est en Espagne puisque le Real Madrid vient de communiquer que son entraineur, l'Italien Carlo Ancelotti aurait été testé positif au virus.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid C. F. informe que notre entraîneur Carlo Ancelotti a été testé positif à la COVID-19.», annonçait assez froidement le Real Madrid sur son site internet. Le Transalpin devra donc s'isoler pendant quelques jours. Il manquera donc le retour à l'entrainement des internationaux, et assurément le déplacement face au Celta Vigo samedi après-midi. Sa présence à Londres mercredi prochain, à l'occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea dépendra de la durée de sa contamination.