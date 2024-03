Inter Milan : Benjamin Pavard scelle son avenir

Arrivé cet été en provenance du Bayern Munich, Benjamin Pavard a mis tout le monde d’accord. Titulaire inamovible dans la défense à trois de Simone Inzaghi, le défenseur français enchaîne et s’est très vite adapté au football italien. Avec 26 rencontres cette saison et alors qu’il est toujours appelé avec les Bleus, tout va bien dans le meilleur des mondes pour le natif de Maubeuge. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Nerazzurri, le joueur de 27 ans n’a aucune raison de bouger comme il l’a affirmé ce dimanche à Téléfoot :

«J’ai quitté l’Allemagne pour jouer défenseur central, ici à l’Inter, je le fais et je veux avoir la chance d’être convoqué en équipe nationale dans ce domaine. Je m’imagine à Milan pendant de nombreuses années. À l’Inter, je me suis amélioré en tant que joueur et je suis très heureux ici, j’ai trouvé un pays fabuleux avec des supporters incroyables. La chaleur du soutien en Italie C’est fou et c’est génial de jouer ici. Scudetto ? Je dis oui.»