ASSE - OM | Streaming : comment regarder le match en direct

Il y a bien longtemps que le championnat de France de première division n’avait pas été aussi indécis. Derrière le quatuor infernal LOSC, PSG, Monaco et OL, l’Olympique de Marseille lui, se bat pour la cinquième place avec Rennes et Lens. Une fois n’est pas coutume, c’est à 13h ce dimanche que l’OM se déplace à Saint-Etienne pour un classique de la Ligue 1 Uber Eats. Deux formations qui réunissent à elles deux 19 titres de champion de France. Et le théâtre de ce match qui sent la poudre sera le stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne.

Cette affiche de la 36e journée, c’est aussi l’affrontement entre les stars des deux équipes. D’un côté, Wahbi Khazri, Denis Bouanga ou Mathieu Debuchy et de l’autre Arkadiusz Milik, Dimitri Payet ou Florian Thauvin, qui vient de signer aux Tigres, au Mexique. Et pour cette rencontre très attendue, le club stéphanois pourra compter sur toutes ses forces vives mis à part Jessy Moulin, Yvann Maçon, Yvan Neyou et Anthony Modeste. Quant au club phocéen, il devra faire sans Hiroki Sakai qui souffre toujours du dos et de Jordan Amavi, en phase de reprise.

Pour cet ASSE-OM, les deux équipes ne sont pas dans la même dynamique. La bande à Claude Puel a gagné 2 matches mais en a également perdu 2 sur ses 4 derniers matches. Quant à la formation coachée par Jorge Sampaoli, elle reste sur une belle série de 5 matches sans défaites (3 victoires et 2 nuls). Les Verts vont devoir aligner leur meilleur onze pour prendre le meilleur sur Marseille. L’ancien coach de l’OL devrait aligner un 4-3-3 avec sans doute un trio offensif Hamouma-Khazri-Bouanga. Du côté marseillais, Dimitri Payet tentera de guider son équipe. Le milieu offensif international français sera une fois encore le fer de lance de l’équipe olympienne, qui sera disposée en 3-5-2. L’ancien Stéphanois sera chargé d’alimenter le buteur maison Milik et Florian Thauvin, qui voudra terminer son aventure marseillaise en beauté. Une chose est sûre, c'est un grand match qui est attendu cet après-midi dans le Forez entre deux formations qui ont beaucoup à prouver en cette fin de saison 2020-21.

Cette affiche, qui est donc nettement en faveur de l'ASSE à Geoffroy Guichard (32 victoires face à l'OM, 15 nuls et 8 défaites en 55 confrontations), sent la poudre.

Et quoi de mieux que de commencer par un ASSE-OM qui sera arbitré par le très expérimenté Johan Hamel. L'arbitre français de 40 ans est expérimenté en Ligue 1 avec 109 matches de première division à son actif. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Yannick Boutry. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Sylvain Palhies. Les deux arbitres assistants vidéo seront Bastien Dechepy et Lionel Jaffredo.

