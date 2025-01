La déclaration de Luis Enrique sur le mercato hivernal du PSG

Le mercato hivernal vient tout juste de commencer et les rumeurs de transferts s’intensifient dans le monde du football. Comme chaque année, les bruits de couloir affluent, alimentés par les déclarations des agents et les désirs des clubs de renforcer leurs effectifs. Si certains clubs se montrent actifs dès les premiers jours de la fenêtre des transferts, d’autres préfèrent adopter une approche plus lente, attendant les opportunités adéquates pour agir. Cette période est souvent marquée par un mélange d’attente et d’incertitude, où les supporters espèrent voir leur équipe se renforcer pour atteindre de nouveaux objectifs.

Lors d’une conférence de presse organisée par l’équipe parisienne en plein vol vers le Qatar pour le Trophée des Champions contre l’AS Monaco qui se tiendra à Doha Luis Enrique a tenu à clarifier la position du club. « Comme vous le savez, le mercato, c’est comme ça. On est toujours ouvert à l’idée d’agrandir notre équipe, mais aujourd’hui, après avoir vu mes joueurs s’entrainer, je me rends compte comme je suis chanceux d’être coach d’un club avec cette qualité, cette ambition et le niveau des joueurs. C’est un plaisir pour moi. Bien sûr, si nous pouvons agrandir l’équipe, nous essayerons de le faire, mais c’est une mission très dure, et plus particulièrement dans les périodes de transfert. Les tops joueurs ne sont pas disponibles. C’est déjà dur en été, mais ça l’est encore plus maintenant. On veut toujours s’améliorer, mais nous restons calmes, car nous voyons la façon dont l’équipe et le club se développent et je pense que nous allons continuer d’améliorer le niveau de nos performances, niveau qui est déjà très haut. »

