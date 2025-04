Le hors-jeu semi-automatique va débarquer en Premier League

Avancée majeur en Angleterre : la Premier League adoptera la technologie du hors-jeu semi-automatique dès la 32e journée, le week-end du 12 avril. Déjà utilisée lors de la Coupe du monde 2022, l’Euro 2024, ainsi qu’en Liga et en Ligue des champions, cette innovation vise à améliorer la précision et la rapidité des décisions arbitrales. Grâce à 30 nouvelles caméras et un suivi optique avancé, le système permettra de tracer des lignes de hors-jeu plus précises et de générer des graphiques pour une meilleure expérience visuelle des spectateurs.

Avec une capture de près de 100 images par seconde, cette technologie promet une réduction du temps d’attente d’environ 30 secondes par décision. La Premier League assure que son implémentation maintiendra l’intégrité du jeu tout en garantissant des décisions plus justes et cohérentes. Une arrivée qui sera sûrement la bienvenue outre-Manche, où la VAR est très souvent décriée.