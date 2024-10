Serie A : Naples s’impose contre Como et conforte sa première place

Ce vendredi, en ouverture de la 7e journée de Serie A, Naples recevait Como. Et face au promu, les hommes d’Antonio Conte n’ont pas tremblé. Sur un service de Romelu Lukaku, Scott McTominay a inscrit son deuxième but de la saison pour ouvrir le score. Et malgré l’égalisation de Strefezza avant la pause (1-1, 43e), les Partenopei n’ont pas tremblé.

Au retour des vestiaires, les coéquipiers d’un grand Romelu Lukaku n’ont pas tremblé grâce à un penalty du buteur belge, décidément en grande forme depuis son arrivée en Campanie (2-1, 53e). Toujours là, l’ancien de Chelsea a servi David Neres qui a parachevé le succès napolitain (3-1, 86e). Avec cette victoire, Naples consolide sa première place et passera donc la trêve internationale en tête de Serie A quoiqu’il arrive.