Brentford-Fulham, une finale pour la Premier League à 180 M€

Plus qu'une finale. Ce mardi soir, à Wembley, Brentford et Fulham se disputent la dernière place en Premier League, après les promotions de Leeds United et West Bromwich Albion suite à la saison régulière. Et cette rencontre revêt une importance capitale pour les finances des deux clubs de l'ouest londonien.

En effet, une victoire s'accompagnera forcément d'un gros chèque. Les Bees, 3es de la saison régulière, percevraient près de 180 M€ en cas de montée. Accession qu'ils attendent depuis 73 ans ! Pour les Cottagers, 4es au classement final, qui descendent de l'élite, le montant serait moindre (ils ont bénéficié d'«un parachute doré» lors de leur descente), mais on parle tout de même de 140 M€.

Des anciens de L1 partout sur la pelouse

Fulham a les faveurs des pronostics, au regard de son expérience et de la saison XXL de son buteur, l'international serbe Aleksandr Mitrovic, auteur de 26 réalisations en 40 apparitions. Le défenseur central Michael Hector, prêté à 15 reprises durant sa carrière, a également solidifié l'arrière-garde des hommes de Scott Parker, ancien international anglais ayant terminé sa carrière au club. Mention spéciale aussi à Neeskens Kebano, l'ancien Parisien, qui s'est mis en évidence lors des demi-finales contre Cardiff, avec un but à l'aller et un au retour.

Maxime Le Marchand (ex-Nice), Anthony Knockaert (ex-Guingamp), Aboubakar Kamara (ex-Amiens) ou encore Ivan Cavaleiro (ex-Monaco) complètent le contingent des anciennes connaissances du football français du côté des pensionnaires de Craven Cottage. Brentford, pour sa part, comptera notamment sur Bryan Mbeumo (formé à l'ESTAC, 15 buts et 7 passes décisives en 42 matches), Saïd Benrahma (formé à l'OGC Nice, 17 réalisations et 9 offrandes en 43 apparitions) et Ollie Watkins (25 réalisations en 46 apparitions) pour tenter crânement sa chance. Julian Jeanvier, un autre ancien de Ligue 1 (Nancy, Lille, Reims), donnera lui son maximum pour faire bonne garde. L'affiche vaut son pesant d'or.