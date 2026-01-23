Menu Rechercher
Commenter 2
UEFA Europa Conference League

Raków : ça s’agite autour de Lamine Diaby-Fadiga

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Diaby-Fadiga avec le Rakow @Maxppp

Si Strasbourg a terminé premier de la phase de ligue de la Ligue Conference, l’identité de son dauphin avait de quoi surprendre puisqu’il s’agit du Raków Częstochowa, club polonais. Où évolue l’attaquant français Lamine Diaby-Fadiga. L’ancien Niçois, passé par le Paris FC, se régale avec son nouveau club, avec 12 buts inscrits depuis le début de saison, dont 6 en Ligue Conference.

La suite après cette publicité

Et cela a attiré l’œil de plusieurs écuries européennes : Augsbourg en Allemagne, La Gantoise en Belgique, Alaves en Espagne et Venise en Italie. Ils ont tous coché le nom du buteur français de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2028 avec la formation polonaise. Le prix du transfert pourrait s’élever entre 2 et 3 M€.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League
Ekstraklasa (Pologne)
Raków
Lamine Diaby Fadiga

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
Ekstraklasa (Pologne) Ekstraklasa (Pologne)
Raków Logo Raków Czestochowa
Lamine Diaby Fadiga Lamine Diaby Fadiga
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier