Raków : ça s’agite autour de Lamine Diaby-Fadiga

Si Strasbourg a terminé premier de la phase de ligue de la Ligue Conference, l’identité de son dauphin avait de quoi surprendre puisqu’il s’agit du Raków Częstochowa, club polonais. Où évolue l’attaquant français Lamine Diaby-Fadiga. L’ancien Niçois, passé par le Paris FC, se régale avec son nouveau club, avec 12 buts inscrits depuis le début de saison, dont 6 en Ligue Conference.

Et cela a attiré l’œil de plusieurs écuries européennes : Augsbourg en Allemagne, La Gantoise en Belgique, Alaves en Espagne et Venise en Italie. Ils ont tous coché le nom du buteur français de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2028 avec la formation polonaise. Le prix du transfert pourrait s’élever entre 2 et 3 M€.