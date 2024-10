Barça: aucun risque ne sera pris avec Dani Olmo

Dani Olmo est chouchouté par le FC Barcelone. Auteur de 3 buts lors de ses 3 premiers matches, le milieu offensif s’est rapidement blessé et voit son retour s’effectuer lentement. De retour de sa blessure au biceps fémoral de la cuisse droite, l’ancien joueur du RB Leipzig a été préservé par Hansi Flick contre le Séville FC. Malgré sa convocation dans le groupe, Dani Olmo n’a pas joué la moindre minute dans la démonstration barcelonaise face aux Andalous (5-1) au stade olympique Lluís Companys de Montjuïc.

Sa présence dans le onze de départ face au Bayern Munich ce mercredi n’est, elle aussi, pas assurée. Selon La Posesión, en interne et dans l’entourage de Dani Olmo, on craint une rechute pour l’international espagnol (40 sélections, 11 buts) et aucun risque ne sera pris avec le joueur recruté contre 55 millions d’euros cet été. Son retour devrait s’effectuer progressivement, mais Olmo disputera sans doute une partie de la rencontre face au club bavarois.

