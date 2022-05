Pronostic Villarreal-Liverpool, cote et compos probables

Cette fois-ci, on y est. Il n'y a plus de place pour le calcul, il faudra tout donner. Mardi soir, Villarreal fera face à un immense défi, celui de renverser Liverpool, qui débarque en Espagne avec une avance confortable de deux buts. Critiqué pour son manque d'ambition offensive à l'aller, le Sous-marin jaune devra en effet se livrer totalement pour espérer renverser les Reds de Jürgen Klopp.

Pronostic Liverpool - Villarreal : les 3 meilleurs paris à tenter sur Unibet

Pronostic 1 : victoire 2-1 de Villarreal contre Liverpool - cote à 13,20

Pronostic 2 : but de Luis Diaz pour Liverpool - cote à 2,90

Pronostic 3 : Liverpool se qualifie - cote à 1,02

Le gros prono : Villarreal fait trembler Liverpool avec une victoire 2-1 (cote à 13,20)

Disons le tout de suite, il faudrait un miracle pour que Villarreal renverse la montagne Liverpool. Le match aller a clairement montré la domination des Reds, plus forts dans tous les secteurs du jeu. La tactique ultra-défensive mise en place par Unai Emery n'a pas suffi à canaliser les hommes de Klopp, qui, s'ils ont mis du temps à trouver la faille, ne se sont jamais affolés. Dans son Estadio de la Cerámica, Villarreal pourra compter sur le retour de son attaquant Gerard Moreno, et pourquoi pas faire douter Liverpool. Un but en début de match pourrait en effet redonner du suspense à cette rencontre. Mais on imagine Liverpool trouver le chemin des filets également et donc se qualifier.

Le prono buteur : but de Luis Diaz pour Liverpool (cote à 2,90)

Il est le nouveau feu follet de Jürgen Klopp. Recruté 45 M€ au FC Porto en janvier dernier, le Colombien de 25 ans est vite devenu un élément important dans la rotation des Reds. A l'aller, c'est lui qui a été le plus remuant, cherchant sans arrêt à déstabiliser la regroupée défense espagnole. Il devrait de nouveau démarrer le match retour et on l'imagine sans mal profiter des espaces, forcément plus nombreux, laissés par Villarreal pour trouver l'ouverture.

Le prono easy : Liverpool se qualifie (cote à 1,02)

Easy, et même très easy. On ne voit pas comment Liverpool pourrait laisser filer la qualification mardi soir. Quand bien même Villarreal a fait tomber le Bayern Munich, il n'a pas réussi un pareil exploit en remontant deux buts. Et c'est bien ce qu'il faudra réaliser. Liverpool est dans une période euphorique et n'a plus perdu depuis le 8 mars dernier. C'était en phase de poules de la Ligue des Champions, face à l'Inter.

Les compos probables de ce Liverpool - Villarreal

La composition probable de Villarreal, signée Unai Emery :

Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupiñan - Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin - Moreno, Danjuma

La composition probable du Liverpool de Jurgen Klopp :

Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Henderson - Salah, Mané, Diaz

Incertains : Firmino