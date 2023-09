Newcastle prêt à casser sa tirelire pour conserver Bruno Guimaraes

Auteurs de deux saisons de haute volée avec Newcastle, Bruno Guimaraes est dans le viseur des plus grands clubs du monde. Considéré unanimement comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League, Liverpool, Chelsea et le Real Madrid s’étaient notamment positionnés sur lui cet été. Et alors que de nouvelles offensives ne sont pas à minimiser dans les prochains mois, les Magpies ont un plan pour repousser les courtisans de l’ancien de l’OL.

En effet, comme le rapporte The Telegraph, le club du nord de l’Angleterre veut offrir à l’international brésilien (12 sélections) l’un des plus gros salaires du club pour le convaincre de rester. Les pensionnaires de St James Park sont ainsi prêts à lui offrir 140 000 euros par semaine. Des émoluments qui feraient du joueur de 25 ans l’un des mieux payés du club. Alors que les deux parties sont en discussions depuis plusieurs mois, les discussions iraient dans le bon sens d’après le média d’outre-Manche qui ajoute qu’une clause de libération de 116 millions d’euros pourrait également figurer dans le prochain bail de Guimaraes à Newcastle.