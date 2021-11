Bologne, Autriche : la seconde jeunesse éclatante de Marko Arnautovic

L'enfant terrible du football autrichien court toujours. Marko Arnautovic (32 ans) affiche une forme du tonnerre depuis son retour de Chine. Arrivé à Bologne cet été, l'attaquant réalise un début de saison tout simplement remarquable. Toutes compétitions confondues, il compte actuellement 6 réalisations et 1 passe décisive en 12 apparitions.

Dans son sillage, l'écurie coachée par Sinisa Mihajlovic, actuelle 8e au classement de Serie A, est l'une des bonnes surprises de cette première partie d'exercice en Italie. Leader sur et en dehors du terrain, le natif de Florisdorf ravit son entraîneur serbe. «Arnautovic, c'est clair, il a une force spéciale», a-t-il récemment lancé en conférence de presse, ravi de l'impact de son n° 9.

11 buts en 17 matches !

Excellent en club, l'ancienne terreur de Twente et de l'Inter notamment exporte également sa bonne forme en sélection. En 2021/2022, c'est simple, il tourne à un rythme de 5 buts en 5 sélections. Avec trois réalisations au compteur, l'international autrichien (96 sélections, 32 buts) a encore été l'un des grands artisans des deux derniers succès contre Israël (4-2) et la Moldavie (4-1) en éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar. Assuré d'être barragiste (grâce à la première place dans la Ligue B de la Ligue des Nations), l'intéressé n'est pas rassasié.

«Je pense que nous avons été bons, nous avons prouvé que nous sommes là. Il y a bien sûr beaucoup de joueurs que nous attendons encore, mais les nouveaux joueurs se sont bien montrés. Bien sûr, je trouve que c'est dommage et je ne suis pas content que nous ayons joué les deux derniers matches comme ça et pas les autres. J'espère que nous reviendrons dans le positif. Cela continuera en mars, puis nous verrons qui nous obtiendrons en play-offs. Nous sommes très motivés et, bien sûr, j'espère que nous pourrons tous être à nouveau là», a-t-il lâché en zone mixte. Avec un Arnautovic dans cette forme-là, l'Autriche risque de faire peur...