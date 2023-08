Liverpool présente son maillot third pour la saison 2023-2024

Après un maillot domicile rouge et blanc et un extérieur en vert et blanc, c’est au tour du violet de faire son apparition sur l’un des vêtements officiels de Liverpool pour la saison 2023-2024, signé Nike. Lors d’un évènement organisé à l’historique Eventim Olympia de la ville, en collaboration avec BOSS Night, qui avait invité des centaines de fans des Reds à un concert de pré-saison à guichets fermés.

Le gardien de but Alisson a été le premier à sortir et a impressionné en jouant de la guitare avec le chanteur Kieo, avant d’appeler la milieu de terrain Missy Bo Kearns et la nouvelle recrue estivale, Dominik Szoboszlai à le rejoindre, portant le nouveau troisième maillot. En regardant de plus près, on peut voir un motif ondulé violet avec un bord de manche noir, des inserts noirs au niveau de l’épaule. Un short assorti et des chaussettes violettes à motifs ondulés complètent l’ensemble.

L’emblème 97 entouré des flammes éternelles se trouve sur la nuque en mémoire des victimes de la catastrophe de Hillsborough. L’écusson du Liverpool FC et le Swoosh emblématique de l’équipementier ont une finition mouchetée unique, réalisée par Nike Grind, qui transforme les déchets de fabrication et les chaussures en fin de vie en nouveaux matériaux recyclés.

