BL : Hoffenheim fait chuter Dortmund et retrouve le sourire

Tenu en échec par le PSV Eindhoven à l’occasion de son huitième de finale de Ligue des Champions en milieu de semaine, le Borussia Dortmund retrouvait la Bundesliga avec la réception d’Hoffenheim dans le cadre de la 23e journée, ce dimanche. Cueillis à froid d’entrée de jeu par l’ouverture du score de Bebou (2e), les Marsupiaux ont su rapidement réagir par l’intermédiaire de Malen (21e) avant que Schlotterbeck ne donne l’avantage aux siens quatre minutes plus tard (25e).

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Dortmund 41 23 16 11 8 4 46 30 8 Hoffenheim 30 23 -2 8 6 9 41 43

Devant au score à la pause, le BvB s’est fait surprendre par une équipe d’Hoffenheim entreprenante et déterminée à rompre avec sa spirale négative actuelle. Coup sur coup, Beier a éteint le Signal Iduna Park en égalisant à l’heure de jeu (61e) avant de s’offrir un doublé (65e). Le club de la Ruhr a eu beau presser son adversaire pour tenter de le faire céder, en vain puisque c’est bien Hoffenheim qui repart avec les trois points. Ainsi, Dortmund chute à domicile (2-3) et manque l’opportunité de distancer Leipzig, battu par le Bayern Munich la veille. En quête d’une victoire depuis le 8 décembre 2023, Hoffenheim retrouve enfin le sourire et se donne de l’air au classement.