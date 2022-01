OM : les révélations de Mattéo Guendouzi sur son avenir et ses ambitions XXL

La suite après cette publicité

Objectifs élevés. Parmi les très nombreux éléments recrutés par l'Olympique de Marseille à l'occasion du mercato estival 2021, Mattéo Guendouzi fait assurément partie des meilleurs pioches réalisées par les dirigeants du club de la cité phocéenne. Depuis son arrivée sur la Canebière en provenance d'Arsenal dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, le milieu de terrain de 22 ans à la crinière aisément distinguable sur le pré a conquis le cœur des supporters olympiens.

Guendouzi rêve de titres avec l'OM

Sa fougue, sa hargne, sa débauche d'énergie constante, mais aussi ses qualités techniques ou encore sa capacité à remonter le ballon ont activement participé à faire grandir sa cote de popularité du côté de l'Orange Vélodrome au fil des semaines. Même aux yeux de son entraîneur, Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi bénéficie d'une très bonne image, ce qui lui a notamment permis de disputer 27 rencontres toutes compétitions confondues (pour 2 buts et 7 passes décisives). Au cours d'un entretien accordé à La Provence ce samedi, le néo-international français a fait part de son bonheur à Marseille, « que ce soit footballistiquement ou dans la vie de tous les jours », avant d'évoquer plus largement ses grandes ambitions pour l'avenir.

Autant collectivement que personnellement, le natif de Poissy voit les choses en grand dans les prochains mois. « Sur un plan personnel, je veux continuer à progresser, gagner des trophées avec l’OM et l’équipe de France. [...] J’ai la chance d’être dans ce groupe-là, d’avoir connu ma première sélection grâce au travail accompli avec l’OM. Je veux jouer la Ligue des champions l’année prochaine, un objectif personnel mais aussi celui du club. L’OM doit jouer la Ligue des champions tous les ans. De l’entraîneur à Pablo Longoria en passant par les joueurs, on a tous cette envie-là et on travaille pour ça. »

Objectif Qatar 2022

Mattéo Guendouzi, qui appartiendra définitivement à l'OM une fois que le maintien en Ligue 1 sera acquis, a également tenu à rappeler qu'il avait bien l'intention de rester pour plusieurs années à Marseille. « Je m’inscris dans la durée à l’OM, ce n’est pas un simple prêt d’un an. Je ne me mets pas en tête que l’on ne va pas jouer la Ligue des champions l’année prochaine. Quand j’ai un objectif, je veux vraiment l’atteindre. J’ai confiance en moi, en nous et dans le club pour y parvenir. Que l’on se qualifie ou pas ne changera rien à mon souhait : rester à l’OM. »

Enfin, l'ancien Lorientais a aussi affirmé son envie de faire son trou au sein du groupe France pour les années à venir, avec un objectif bien particulier pour les prochains mois. « À court terme, il y a la Coupe du monde, un rêve et un objectif. [...] C’est dans un coin de ma tête, c’est un rêve de gosse. Désormais, c’est devenu un objectif. Maintenant que j’ai goûté à la sélection, je veux y rester le plus longtemps possible, je veux gagner des trophées avec les Bleus et vivre de nombreuses sélections. » Cela a le mérite d'être clair. À Guendouzi désormais de se donner les moyens de réaliser ses rêves.