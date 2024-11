Le Bayer Leverkusen a tranché pour Jonathan Tah

Jonathan Tah (28 ans) est un homme courtisé. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone, des clubs de Premier League et le Bayern Munich sont très intéressés par son profil et ses services. D’autant qu’il présentera l’avantage d’être libre de tout contrat le 30 juin prochain. Et le Bayer Leverkusen dans tout ça ?

Le club actuel de Tah n’a pas l’intention de le vendre en janvier annonce AS. Les Allemands préfèrent le laisser partir gratuitement durant l’été 2025 pour pouvoir compter sur lui jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Le média ibérique ajoute que parmi les clubs ayant pris contact avec l’entourage du joueur, le Real Madrid et le Barça sont bien placés. Mais ce sont surtout les Bavarois qui sont les plus avancés, eux qui le draguent depuis plus d’un an.