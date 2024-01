CAN 2023 : l’aveu fort du sélectionneur mauritanien sur l’Algérie

Mardi soir, la Mauritanie s’est imposée 1 à 0 face à l’Algérie. Une victoire historique pour les Mourabitoune, qui se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les 1/8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. Après ce succès, le sélectionneur national, Amir Abdou, a évoqué la rencontre face aux Fennecs.

«C’est extraordinaire ce qu’on vit. Je leur ai dit de ne rien lâcher, on a pris exemple sur beaucoup d’équipes de cette CAN. On a pourtant joué contre une équipe d’Algérie aux individualités bien supérieures. Les joueurs ont écrit l’histoire comme les gars du CHAN. Ils ont été déterminés et disciplinés. On savait que l’Algérie avait une fragilité psychologique et une pression médiatique alors on a joué aussi dessus.» Ils ont eu raison puisqu’ils ont sorti les Verts du tournoi.