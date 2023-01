Serie A : l’Atalanta s’est faite peur à Bologne

Dernière rencontre de la 17ème journée de Serie A ce lundi soir, un duel entre Bologne et l’Atalanta au stade Renato Dall’Ara. Les joueurs de Thiago Motta ont bien tenu tête aux Bergamasques mais ont finalement chuté (1-2) malgré leur très belle copie rendue. En dominant la première période avec sept tirs tentés, les Rossoblù ont ouvert le score dans le sillage de Riccardo Orsolini (1-0, 6e). Au retour des vestiaires, l’entraîneur de la Dea, Gian Piero Gasperini a élaboré deux changements avec les entrées de Davide Zappacosta et Jérémie Boga, dans l’espoir de remettre de l’ordre dans son équipe. Et la recette a porté ses fruits : Teun Koopmeiners a été à la réception d’une formidable passe de Boga pour égaliser (1-1, 49e). Quelques minutes plus tard, Rasmus Winther Højlund est venu inscrire un précieux but pour permettre l’Atalanta de mener (2-1, 58e) sur une nouvelle offrande de l’international ivoirien.

La suite après cette publicité

Deux frappes cadrées, deux buts pour la troupe de Gasperini. L’équipe bolonaise pourra nourrir des regrets puisqu’elle s’est procurée plus d’occasions que les visiteurs, mais le manque de précision, de réalisme et d’efficacité leur a fait défaut. Au classement, Bologne reste à la 12ème place juste derrière le promu Lecce, tandis que l’Atalanta grimpe seule à la 6ème position. Le weekend prochain, la Dea accueillera à la maison la surprenante Salernitana. Les Rossoblù se déplaceront en Frioul pour y affronter l’Udinese, dans le cadre de la 18ème journée du championnat italien.

À lire

L’OM attire Ruslan Malinovskyi dans ses filets