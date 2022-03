Le RB Leipzig ne veut déjà plus d'Ilaix Moriba

La suite après cette publicité

Ilaix Moriba retrouve un peu le sourire à Valence. Arrivé en prêt du RB Leipzig à la fin du mois de janvier, le milieu de terrain joue plus qu'en Allemagne. Il pourrait même remporter la Coupe du Roi le 23 avril prochain face au Betis Séville. S'il n'est pas toujours titulaire, il participe à la deuxième partie de saison convaincante du club espagnol, après une première moitié plus pénible. Il est dans la lignée de sa Coupe d'Afrique des Nations.

Le neuvième de Liga se pose déjà la question de la suite. Il aimerait bien conserver le joueur de 19 ans. L'opération ne sera pas simple. Il faudra nécessairement passer par un prêt mais il y a tout de même une possibilité. Le RB Leipzig n'en veut déjà plus après six mois seulement passés en Allemagne. Le club de Bundesliga a été lassé par l'immaturité du joueur et a d'ores et déjà décidé de s'en débarrasser.

Leipzig regrette son choix

C'est Bild qui révèle cette information, reprise depuis en Espagne. D'après le quotidien allemand, malgré les 15 M€ investis sur lui l'été dernier et un gros potentiel détecté du temps où il évoluait au FC Barcelone, Leipzig regrette son choix, argumentant que la mentalité du joueur n'est pas du tout en adéquation avec le reste du groupe. Il aurait demandé notamment aux physiothérapeutes de lui apporter à manger pendant les massages.

L'hygiène de vie de Moriba lui est également reprochée. Il y a donc un problème autour de celui qui avait forcé son départ du Barça. La direction allemande préférerait vendre définitivement un élément sous contrat jusqu'en 2026 afin de s'éviter un problème sur la durée et récupérer une partie de son investissement initial. C'est là que Valence pourrait tirer son épingle du jeu et mettre à son profit cette situation d'échec.