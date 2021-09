RB Leipzig : rien ne s'arrange pour Ilaix Moriba

La suite après cette publicité

Le calvaire d'Ilaix Moriba (18 ans) se poursuit. Alors que le FC Barcelone était en pleine négociation avec le clan Messi pour tenter de faire prolonger l'Argentin, le jeune milieu de terrain formé à la Masia ne souhaitait pas prolonger son contrat et cherchait rapidement une porte de sortie, provoquant un autre casse-tête pour Joan Laporta, le président blaugrana. «Les derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie. Nous avons reçu des messages pas beaux, mais nous avons pu supporter ça jusqu'au bout. Je ne méritais pas ces messages. Beaucoup de choses ont été dites et ne sont pas vraies et nous avons dû nous laisser ça sous silence afin de respecter le Barça», expliquait Moriba, lors de sa présentation à Leipzig.

Dans les dernières heures du mercato, le club allemand a enregistré la venue d'Ilaix Moriba contre 15 M€ (plus 5 M€ de bonus) pour le plus grand bonheur du joueur, qui souhaitait gagner du temps de jeu en quittant Barcelone. «C'était difficile (de quitter Barcelone), mais l'opportunité que Leipzig m'offre est, selon nous, la meilleure décision que nous puissions prendre. Je veux être ici et commencer à jouer.» Pourtant, depuis son arrivée chez le RBL, le milieu de terrain guinéen n'a toujours pas disputé la moindre minute en six rencontres de Bundesliga et une journée de Ligue des Champions.

Jesse Marsch : «Je ne peux pas encore titulariser Ilaix»

En effet, Ilaix Moriba n'a plus disputé la moinde rencontre depuis le 22 mai dernier et une victoire à Eibar (1-0), lors de la 38e journée de Liga. Le milieu de terrain de 18 ans n'entre pas, pour l'instant, dans les plans de Jesse Marsch, l'entraineur de Leipzig, qui n'a fait appel à lui que pour deux rencontres où Moriba n'est même pas parti à l'echauffement. Doté d'un milieu de terrain bien fourni, Jesse Marsch s'appuie notamment sur Adams, Kampl, Haidara, Laimer et Nkunku. Cinq joueurs au-dessus du Barcelonais dans la hiérarchie.

Cependant, son entraîneur a indiqué qu'il ne voulait absolument pas lui fermer la porte. «Il s'améliore à chaque séance d'entraînement et est presque prêt à jouer. Je ne peux pas encore le titulariser, mais je suis satisfait de son travail et de son adaptation, a déclaré Marsch en conférence de presse. Quand le moment sera venu pour lui de jouer, ce sera à Ilaix de montrer le potentiel qu'il a montré dans la dernière partie de la saison dernière à Barcelone. Son avenir sera dans ses bottes et il pourra prouver que sa décision était la bonne.» Avant la réception du Club Bruges en Ligue des Champions, ce mardi, Ilaix Moriba devra encore patienter pour fêter sa première titularisation.