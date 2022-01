CAN 2021 : Ilaix Moriba élu meilleur jeune joueur de la phase de poules

Après avoir décoré Vincent Aboubakar du titre de meilleur joueur du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Confédération Africaine de Football a élu le milieu de terrain guinéen Ilaix Moriba Meilleur Talent de la phase de poules, récompensant le jeune joueur le plus performant à ce stade de la compétition organisée au Cameroun.

Convoqué pour la première fois avec le Syli national après avoir choisi sa nationalité sportive en novembre dernier, le joueur du RB Leipzig a connu ses deux premières sélections en match officiel face au Sénégal (0-0) et au Zimbabwe (1-2) dans le groupe B, participant à la qualification des hommes de Kaba Diawara pour les huitièmes de finale du tournoi.

