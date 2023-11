L’addiction inattendue de Mohamed Salah

Star de Liverpool, Mohamed Salah (31 ans) n’est pas uniquement passionné par le ballon rond. En effet, le Pharaon a fait une révélation sur son étonnante addiction…aux échecs. En effet, le footballeur égyptien est accro comme il l’a révélé à Sky Sports. Ses propos sont relayés par Marca.

«Je joue littéralement aux échecs tous les jours, je suis accro. Je n’utilise pas mon nom, mais un nom d’utilisateur. Je mets mon nom suivi de quelques chiffres. Ils me demandent si je suis Mohamed Salah et je réponds oui, mais ils ne me croient pas. "Tu mens", me disent-ils. Puis je finis par dire: "D’accord, je mens ". Je ne suis pas aussi bon que Magnus Carlsen (un champion d’échecs qu’il rêve de rencontrer, ndlr), mais je vais bien. Personne n’a de chance contre lui, mais j’espère que nous pourrons jouer un jour.» Nul doute que le Norvégien acceptera l’invitation lancée par Salah.