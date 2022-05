Le Bayern Munich veut recruter un cadre de Monaco

«Comme nous perdons Niklas Süle, nous ferons quelque chose dans ce secteur de jeu», a lâché en conférence de presse il y a quelques semaines Julian Nagelsmann. L'entraîneur du Bayern Munich veut un défenseur central supplémentaire afin de renforcer son équipe qui est déjà bien pourvue à ce poste avec Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard et Tanguy Kouassi. Mais l'ancien coach de Leipzig veut un élément de plus dans ce secteur de jeu.

Et d'après TZ, c'est en Ligue 1 qu'il a trouvé son bonheur. D'après les informations du média allemand, Guillermo Maripan a tapé dans l'oeil de Nagelsmann ainsi que de la direction munichoise. Arrivé en 2019 sur le Rocher contre un chèque de 18 M€, le Chilien, qui évoluait à Alavés, a disputé 36 matches toutes compétitions confondues, dont 25 en tant que titulaire.

Nagelsmann a validé son profil

Ses prestations ont visiblement convaincu le Bayern Munich qui avance tout doucement sur ce dossier et qui a déjà échangé avec l'entourage du joueur. Les pensionnaires de l'Allianz Arena comptent profiter de leurs excellentes relations avec le club de la Principauté, grâce au prêt d'Alexander Nübel, pour recruter le footballeur de 28 ans. Un défenseur dont le profil correspond parfaitement à ce que Nagelsmann a réclamé à ses dirigeants.

À savoir, un leader défensif, fort dans les duels, participant à la construction du jeu et communicatif. Maripan, qui parle espagnol, anglais et français, n'aurait pas de mal à s'intégrer et à échanger avec ses futurs coéquipiers. TZ ajoute que le Bayern Munich espère boucler cette opération pour 15 millions d'euros. Mais difficile d'imaginer les Monégasques, habitués à faire des plus-values, vendre un joueur moins cher qu'il n'a été acheté. Affaire à suivre...