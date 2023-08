Le PSG prépare 6 départs !

La suite après cette publicité

Paris sait aussi vendre. Cet été, les pensionnaires du Parc des Princes ont réussi à dégraisser comme il l’espéraient. Neymar a été vendu à Al-Hilal pour un montant record (90 millions d’euros sans compter les bonus). Leandro Paredes, Mauro Icardi et d’autres sont partis également. Mais Luis Campos a encore plusieurs départs à régler d’ici le 1er septembre. En effet, il reste encore des indésirables à caser.

Des départs attendus

Le premier est Marco Verratti. L’Italien n’entre plus dans les plans du club. Le milieu, qui a plusieurs options en cette fin de mercato, se rapproche du Qatar. Al-Arabi serait d’accord avec le PSG, qui a fixé le prix de départ de son joueur à 45 millions d’euros cet été. Il reste à connaître la position du joueur, qui a un accord avec Al-Hilal. Les Saoudiens lui proposent un contrat de 3 ans avec un salaire de 52 millions d’euros par an.

Paris veut aussi se séparer de Julian Draxler et de son gros salaire. Peu de clubs se sont manifestés, hormis Crystal Palace. Comme l’Allemand, Georginio Wijnaldum a proposé de résilier son contrat dans la capitale. Mais les champions de France s’y opposent et veulent récupérer un chèque. Al-Ettifaq, qui veut le joueur, devra donc payer à la caisse selon L’Equipe. Les Parisiens comptent aussi renflouer leurs caisses grâce à la vente de l’attaquant Hugo Ekitike.

Ekitike, un dossier important

Arrivé il y a un an, il est poussé vers la sortie. Paris espérait l’inclure dans le deal Randal Kolo Muani. D’autant que l’Eintracht Francfort veut Ekitike. Mais ce dernier ne veut pas servir de monnaie d’échange et souhaite que les deux deals soient distincts. Le Français prend le temps de la réflexion d’autant que l’AC Milan, West Ham et plusieurs clubs sont à ses trousses. Ce n’est pas le cas de Juan Bernat, qui a des touches en Turquie.

Même chose pour Keylor Navas, qui n’affole pas le marché. Ces 6 départs importants ne seront pas les seuls. Colin Dagba se rapproche d’Auxerre où il devrait être prêté. Les Franciliens vont aussi régler les cas des jeunes éléments. Hier, ils ont d’ailleurs trouvé une porte de sortie pour Ismaël Gharbi. Il va être prêté sans option d’achat à Lausanne Ouchy. Paris espère se séparer à présent d’Édouard Michut et d’autres jeunes éléments.). Mais ils ne pourront pas tous être prêtés puisqu’il y a un nombre limité de prêt par club.