Algérie-Guinée Equatoriale : les compositions officielles

L’Algérie affronte la Guinée Equatoriale ce jeudi à 21h au stade d’Oran pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après une Coupe d’Afrique des nations très décevante avec une élimination en phase de groupe sans remporter le moindre match, les hommes de Vladimir Petkovic voudront s’imposer pour lancer leur campagne de qualification de la meilleure des manières avant d’affronter le Togo et le Liberia, dans ce groupe E.

Pour ce faire, le sélectionneur des Verts a aligné un 4-3-3 avec un milieu composé de Bennacer, Zerrouki et Aouar. Revenu en sélection pour la première fois depuis la débâcle de la dernière CAN, Riyad Mahrez est associé à Bounedjah et Benhrama. Hadjam, Mandi, Tougaï et Bensebaini composent la défense des Verts.

Les compositions officielles :

Algérie : Mandréa - Hadjam, Mandi, Tougaï, Bensebaini - Bennacer, Zerrouki, Aouar - Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

Guinée Equatoriale : Owono - Buyla, Ganet, Orozco, Mascarell - E. Obiang, Coco, P.Obiang - Nlavo, Salvador, Ndong.