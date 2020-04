Coronavirus : Thierry Henry s'inquiète pour sa famille

Thierry Henry et l'Impact de Montréal ont été stoppés net par le coronavirus, alors que seulement deux journées de MLS ont été jouées. La saison de soccer ne reprendra pas avant le 8 juin outre-Atlantique. Le jeune entraîneur (42 ans) n'a donc pas d'autre choix que d'attendre. Dans cette situation si particulière, le football passe au second plan et l'ancien coach de l'AS Monaco se tient au courant de l'évolution de la situation en France, où se trouve sa famille.

« J'essaie de savoir ce qu'il se passe pour la famille là-bas. Tout le monde va bien donc c'est l'important mais c'est un problème mondial. C'est comme si on était un seul pays aujourd'hui peu importe où on se trouve. Donc comme tout le monde, on s'inquiète pour sa famille, on essaie de respecter les règles, de ne pas transmettre ce virus... », a-t-il expliqué au quotidien L'Équipe. Pour revenir au sportif, le technicien reste attentif aux directives pour la reprise de la MLS et a fait savoir que l'Impact de Montréal s'adaptera à toute décision.