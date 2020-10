Lille : Burak Yilmaz s'excuse après son coup de sang contre Nice

En allant à Nice, le LOSC pouvait reprendre la tête de la Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Résultat, les Nordistes n'ont pu rapporté qu'un point de l'Allianz Riviera, Burak Yilmaz ayant répondu à Kasper Dolberg. Remplacé par Jonathan David pour le dernier quart d'heure, le Turc s'est agacé envers son banc.

Ce lundi, il s'est excusé de cette attitude sur son compte Instagram : « à la suite de certaines décisions dans le match et le fait que je sois sanctionné d'un carton jaune, je me suis énervé. Avec l'adrénaline, j'ai eu une réaction à la sortie mais cela ne visait personne en particulier. Je ne veux pas être sur le devant de la scène pour ce type de réaction, cela m'a dérangé. A l'avenir, je ferais plus attention. Je m'excuse auprès de tous, mes coéquipiers, coachs, staff et nos supporters ».