Espagne - Géorgie : les Géorgiens crient au scandale !

Fin de parcours pour la Géorgie. Après une très belle phase de poules, la bande de Georges Mikautadze n’a rien pu faire face à cette belle équipe d’Espagne dimanche soir, s’inclinant sur le lourd score de 4-1. Une lourde défaite, mais il faut signaler que pendant les premières quarante-cinq minutes, les Géorgiens avaient plutôt bien tenu tête à la Roja.

Ils avaient ainsi ouvert le score et plutôt bien résisté aux assauts espagnols, avant que la différence de talent individuel et de qualité technique ne fassent effet. Le but de l’égalisation de Rodri est d’ailleurs marqué par la polémique, puisque certains estiment qu’Alvaro Morata, en situation de hors-jeu, était sur la trajectoire de la frappe et qu’il a donc participé à l’action, même sans toucher le ballon.

Sagnol l’a mauvaise

Au coup de sifflet final, le sélectionneur Willy Sagnol a ainsi pesté contre l’arbitrage, et a récidivé en conférence de presse. « Morata est clairement en position de hors-jeu sur la frappe. On le voit sur l’image, notre gardien est obligé de bouger pour avoir le ballon. Je pense qu’il y a eu une coupure d’électricité dans le bus du VAR. Si on a annulé le but des Néerlandais contre la France, pour un hors-jeu de Dumfries, alors il y avait dix fois plus de raisons d’annuler ce but espagnol ce soir. Si on était rentrés à la pause en menant 1-0, nous aurions eu plus d’énergie en seconde période », a ainsi expliqué le Français, qui a tout de même rajouté que l’Espagne méritait sa victoire.

« Morata est 100% hors-jeu sur le premier but. On aurait sûrement quand même perdu, mais pour moi il y a hors-jeu. Il était devant moi, j’étais côté droit et Rodri tire à ma gauche », a pour sa part expliqué Giorgi Mamrdashvili, auteur d’une nouvelle belle prestation malgré les 4 buts encaissés. Il a tout de même indiqué qu’il voyait l’Espagne battre l’Allemagne et aller au bout. Rendez-vous vendredi…